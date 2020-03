Voor Albert Verlinde komt het door Youp 'nu heel dichtbij’

You’ll Never Walk Alone op 180 radiozen­ders in Europa: ‘Nu niet huilen, Hoogie!’

12:01 Klokslag 08.45 uur was vanochtend bij radiostations door heel Europa én bij een aantal zenders in de Verenigde Staten het lied You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers te horen. Het initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn bezorgde menig luisteraar kippenvel.