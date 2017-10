Voor de liefhebbers: de Horse and Hunk-kalender is er weer

Voor sommigen is het moeilijk kiezen: kijk je verliefd naar het mooie, gezonde paard, of zwijmel je weg bij de gespierde knappe jongen naast het paard? Feit is dat de nieuwe Horse en Hunk-kalender weer uit is, waarmee geld wordt ingezameld voor het goede doel.

De modellen die zich dit jaar hebben ingezet voor het goede doel komen uit alle windstreken. Zo heb je Joris uit het Twentse Joppe, die zich keurig voorbereidde door thuis al een paar keer op het paard te springen. Of wat dacht je van Bart uit het piepkleine Groningse dorpje Holwierde? Hij vraagt zich af of de dames en heren die zijn maand bezoeken wel naar hem kijken, want zijn paard Gigi steelt duidelijk de show.

De kalender, een initiatief van Arnhemse Fianne Imminga (29) bestaat negen jaar. Ook dit jaar wordt geld ingezameld voor het Brooke Hospital for Animals, dat zieke werkdieren zoals ezels en paarden helpt in onder meer Pakistan, Egypte en India. De dieren leven er onder erbarmelijke omstandigheden en moeten dikwijls veel te zwaar werk verrichten. Ook hun verzorging laat te wensen over. Met hulp van de stichting kunnen dierenartsen worden ingezet om de dieren zo goed mogelijk te helpen.

Wie tref je dit jaar in Horse en Hunk? Een kleine greep uit het aanbod:

Bart de Vries (20) uit Holwierde

Iedereen in Holwierde kent Bart, want er wonen maar 1.000 mensen. Bart ging op de foto met Gigi, wat hij heel bijzonder vond. Hij vraagt zich wel af of de dames en heren naar hem kijken of naar het paard. Bart is single en is te vinden op Instagram.

Stefan Dammers (33) uit Delft

Stefan is model, maar hij heeft ook een reisplatform. 'Ik vind op een paard zitten best wel een uitdaging.'

Maurice Marengo (36) uit Hellevoetsluis

Maurice mocht op de foto met de enige hengst van stal. Die was wel een beetje druk, maar dat kwam door alle merries in de wei. Maurice heeft eigenlijk niets met paarden, maar vindt het doel erg mooi.

Sil Visser (27) uit Amsterdam

Sil is een enorme dierenvriend, en daarom dus ook strikt vegetariër sinds zijn twaalfde. Voor de shoot heeft Sil 'lekker naast het paard gelegen. Dat was erg leuk, maar je moet oppassen want hij is natuurlijk wel zwaar'.

Mike Piek (22) uit Swifterband

Mike komt uit de polder. Op de foto gaan met een tijger zag hij ook wel zitten, maar een paard is misschien wat reëler. 'Ik vind het leuk om paard te rijden, maar niet als daar allemaal vrouwen bij komen kijken. Ik kan er natuurlijk maar eentje aandacht geven.'

Joris Slagman (24) uit Joppe bij Deventer

Joris heeft zich goed voorbereid. Thuis kroop hij al op een paard om even te oefenen. Gelukkig is Joris een grote dierenvriend en is hij niet bang. Thuis in Joppe staan tientallen melkkoeien.