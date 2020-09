Voor het eerst duo van zelfde geslacht in Britse Strictly Come Dancing

Het voorstel kwam van de oud-atlete zelf. ,,Ik vind het heel belangrijk. Het is absoluut tijd voor verandering", zei Adams vanochtend in het programma BBC Breakfast. ,,Het is tijd om verder te gaan en meer diversiteit te tonen en dit is een geweldige stap in de goede richting.”



De danspartner van Adams is nog niet onthuld. De topsporter won tijdens de Olympische Spelen in 2012 en 2016 een gouden medaille. Vorig jaar beëindigde ze haar topsportcarrière.