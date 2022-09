Voor het eerst sinds 1952 klinkt vandaag God save the King weer als Brits volkslied

Yolanthe Cabau en Sallie Harmsen in verfilming Oei, ik groei

Netflix is gestart met de opnames van Oei, ik groei, de verfilming van de gelijknamige bestseller over de ontwikkeling van kinderen. Hoofdrollen in de film zijn voor onder anderen Sallie Harmsen, Soy Kroon, Iliass Ojja en Yolanthe Cabau. Eerder werd ook gecommuniceerd dat Thijs Römer mee zou doen, maar die staat niet meer op het lijstje.

7 september