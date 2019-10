Voor het laatst in de huid van Hendrik Groen

Regisseur Tim Oliehoek had een probleem voor zijn tweede seizoen van de tv-serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen: het leegstaande bejaardentehuis ’t Reijgersbosch in Duivendrecht, dat hij voor de eerste reeks gebruikte als filmset, werd ineens aan studenten verhuurd. En dat terwijl het grootste gedeelte van de serie binnen de bedompte muren van dat oude complex werd gefilmd. De oplossing: de buitenkant werd gewoon gefilmd, maar de bekende hallen en kamers moesten helemaal worden nagebouwd door een decorteam, en van een beige-grijs Hendrik Groen-sausje worden voorzien. Zo is er toch nog een tweede (en laatste) seizoen van de serie gekomen, dat vanavond begint bij Omroep MAX.



Het eerste seizoen was een daverend succes, net zoals de gelijknamige bestseller van het boek van Peter de Smet, waarop de serie gebaseerd is. Het boek werd in 35 landen uitgegeven, er kwam een toneelstuk, en er volgde een tweede dagboek: Zolang er leven is, waar het tweede seizoen van de serie over gaat. De cijfers zijn dan ook uitzonderlijk. Van de twee romans tezamen werden in Nederland en Vlaanderen meer dan een half miljoen stuks verkocht. Gemiddeld keken naar Hendrik en zijn lieve vrienden van zijn rebellenclubje Omanido (kort voor ‘oud maar niet dood’), die samenwonen in een tehuis in Amsterdam-Noord, gemiddeld 2,4 miljoen mensen.



De serie eindigde (spoiler alert) met de dood van Hendriks goede vriendin Eefje, gespeeld door Olga Zuiderhoek. Daardoor begint het nieuwe seizoen wat donker, zegt Kees Hulst (67), die weer de hoofdrol van Hendrik Groen op zich nam. ,,De ontwikkelingen in het verzorgingstehuis zijn ook niet echt rooskleurig: de bewoners worden allemaal verspreid over andere tehuizen.’’ Gelukkig gaat de Omanido-club ook weer op allerlei uitstapjes, zoals een wijnreisje naar Frankrijk, dat Eefje nog graag had willen maken.