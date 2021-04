Vooral uitgesproken prinsessen maken Koningsdag zonder publiek toch moeite waard

Broer overleden acteur Boseman stelt boze fans gerust na verrassen­de Oscar Anthony Hopkins

26 april Volgens Derrick Boseman, de broer van Chadwick Boseman, is de familie van de overleden acteur niet boos dat hij geen Oscar heeft gewonnen. Veel kijkers van de Oscars lieten zondagnacht op Twitter weten het niet eens te zijn met de winst van acteur Anthony Hopkins, die een beeldje won voor zijn rol in The Father. Boseman had de prijs voor beste acteur moeten winnen, zo klonk het.