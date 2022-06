Voorheen had Olcay Gulsen een abonnement op kort, korter, kortst, nu is het ordinaire eraf

Paarden­film van Britt Dekker verkocht aan het buitenland

Silverstar, het vervolg van Britt Dekkers paardenfilm Whitestar, is verkocht aan het buitenland. De film zal ook te zien zijn in Italië, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Oostenrijk. ‘En er komen nog meer landen bij. Echt onwerkelijk dat dit allemaal gebeurt, terwijl de film hier in Nederland 13 juli pas in de bioscoop te zien is’, schrijft Dekker bij een foto van haar en haar paard George, de hoofdrolspeler van de film, op Instagram.

