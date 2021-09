Voormalig Lingo-gezicht François Boulangé (67) overleden

‘In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 september is François na een kortstondig ziektebed overleden aan de gevolgen van kanker’, schrijven zijn naasten in een bericht. ‘Hij is in zijn woning in Haarlem in het bijzijn van zijn partner heengegaan.’



Boulangé werd in 1992 in één klap bekend toen hij het presentatiestokje van Robert ten Brink overnam. Daarvoor werkte hij ook al in de televisiewereld. Zo bedacht hij de spelletjes voor het tv-programma Triviant van de Tros en was hij regisseur van de programma’s Boggle en De Connaisseur.