Voormalig Playboy-model klaagt Bill Cosby aan vanwege seksueel misbruik

met video Deskundi­gen over papa Al Pacino (83): ‘Oudere vaders kunnen baken van rust zijn’

Op sociale media ging het woensdag over één ding: Al Pacino wordt op 83-jarige leeftijd opnieuw vader. Naast felicitaties klonk er ook kritiek: ‘Als dat kind 18 jaar is, dan is hij 101!’ De acteur is niet de enige ster die op latere leeftijd voor nageslacht zorgt: onder anderen Mick Jagger en Rob de Nijs gingen hem voor. Laat ouderschap kent voor- en nadelen.