Voormalig playmate Zimra Geurts was ernstig ziek: ‘Ze sprak zes maanden niet’

Zimra Geurts is de afgelopen jaren ernstig ziek geweest. Eerst werd gedacht dat het om een burn-out ging, maar later bleek dat haar borstimplantaten de ziekte veroorzaakten. Nu veilt ze de boosdoeners om meer aandacht te vestigen op de negatieve effecten van plastische chirurgie. Dat maakte ze vandaag bekend via haar Instagram-account.

Geurts verdween in 2017 voor een paar maanden uit de spotlights wegens een burn-out. Een jaar later, in 2018 kampte ze opnieuw met klachten en verdween ze helemaal uit beeld. Lang wist niemand precies waar ze aan leed. Na vele onderzoeken bleken de borstimplantaten de boosdoeners te zijn. Haar siliconen protheses werden in januari 2019 verwijderd. Sindsdien gaat het beter en revalideert Geurts thuis.

De voormalig Playboybunny doet haar verhaal op een website die ze hiervoor speciaal in het leven heeft geroepen: ‘Zimra lag negen maanden in bed. Daarvan sprak ze zes maanden helemaal niet, geen woord. Ze had hier geen energie meer voor. Als ze één vinger opstak betekende dat ‘ja’ en twee vingers betekende ‘nee’. Als ze haar hand omhoog deed, kwam het niet meer binnen wat we tegen haar zeiden en lieten we haar helemaal met rust.’

Veiling

Door haar verhaal te delen hoopt Geurts andere vrouwen te helpen en hoopt ze dat de negatieve effecten van plastische chirurgie meer onder de aandacht komen. Daarom veilt ze de borstprotheses die uit haar lichaam gehaald zijn. De opbrengst gaat naar de stichting Women for Women.

Geurts was in 2011 te zien als Playmate in de Nederlandse Playboy. Later werkte ze als verslaggeefster voor GeenStijl. Ook was Zimra te zien in programma's als Expeditie Robinson, Fort Boyard, Op zoek naar God en had ze een eigen lingeriemerk ZimBra.

Volledig scherm Zimra tijdens Expeditie Robinson © RTL

