Voormalig Waku Waku-presentator Rob Fruithof (71) overleden in Kaapstad

De legendarische dierenquiz keerde vorig jaar terug op televisie, maar Fruithof liet toen weten geen interesse meer te hebben in het presenteren van het programma. Hij richtte zich op een carrière als acteur. Later namen Sybrand Niessen en Paula Udondek kort het stokje nog over bij Waku Waku , maar met minder succes.

Vakantie

Emmy

Als acteur was Fruithof minder bekend, al speelde hij wel een aantal rollen in bekende series. Zo was hij onder meer te zien in de soap Onderweg naar Morgen. Enkele jaren geleden speelde hij een kleine rol in Black Sails, een Amerikaanse serie met een Emmy. Hij speelde daarin een Nederlandse kapitein. ,,In Kaapstad is een actieve filmindustrie, vooral voor commercials maar ook voor series. Negen van de tien keer ben ik niet wat ze zoeken, maar soms rolt er wat uit. Het is vooral leuk om te doen naast mijn pensioen", zei hij daarover.