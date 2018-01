Voormalige winnaressen nemen bestuur Miss America over na e-mail schandaal

De bestuurswisseling volgt op het vertrek van onder anderen voorzitter Sam Haskell , die na uitgelekte e-mails waarin kandidates belachelijk werden gemaakt, geen andere uitweg meer zag dan op te stappen. In de e-mails werden kandidates dik en lelijk genoemd, of uitgescholden voor ‘slet’. Met hem vertrokken nog twee topmensen uit het bestuur.

,,Iedereen is geschokt door de gebeurtenissen van de afgelopen tijd en het is niet gemakkelijk geweest voor degenen die heel hard voor deze organisatie hebben gewerkt'', zo zei Carlson in een verklaring. ,,Uiteindelijk willen we allemaal een sterke, betekenisvolle Miss America en we juichen het toe dat er nu belangrijke stappen zijn genomen om snel aan een nieuwe, stabiele toekomst te werken.''