Voorzitter ON! treedt af na ophef rond antisemitische uitlatingen

Dankers, voorzitter van de Raad van Toezicht van de aspirant-omroep, laat weten dat hij vertrekt omdat zijn aanblijven ‘de belangrijke missie van omroep Ongehoord Nederland zou schaden’. Hij vindt dat er een verkeerd beeld van hem in neergezet in de pers. ‘Ik herken mij niet in het beeld dat de pers van mij schetst en distantieer mij in de meest krachtige bewoordingen van antisemisme, racisme en uitspraken die leiden tot polarisatie, discriminatie en haatzaaien’, laat hij weten in een verklaring van Ongehoord Nederland. Daarin staat ook dat het bestuur van ON! het besluit besluit van Dankers respecteert. ‘De omroep benadrukt, in woord en daad, dat ze pal staat voor het respecteren van alle mensenrechten.’

NRC publiceerde vanochtend na uitgebreid onderzoek een verhaal over Taco Dankers, die de koers van de omroep moest bewaken. Dankers leidt ook een rechts-radicale denktank die geregeld antisemitische teksten verspreidt. Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding Eddo Verdoner zei in reactie op onderzoek van NRC dat hij ‘in overleg’ wil met het Openbaar Ministerie over de ‘pure haat’ die verspreid wordt door deze stichting, Gefira.

Dankers zou supervisie houden over de 3,6 miljoen euro aan publiek geld dat de omroep jaarlijks zal krijgen voor het maken van radio en televisie. ON!, dat vanaf 1 januari toetreedt tot het publieke bestel, is opgericht door oud-oorlogsverslaggever Arnold Karskens en wil een meer pro-Israël-blik brengen in zijn programma’s, zo staat in het beleidsplan. Dat plan lijkt haaks te staan op de denkbeelden van zijn voorzitter Dankers.

‘Volstrekt onacceptabel’

Zo wordt er in een recent bulletin van Gefira geschreven over de macht van Joden en de vermeende ondermijning van het ‘witte’ Europa. Jodenhaat zou worden overdreven door joodse organisaties. Het Nederlandse slavernijverleden zou volgens Gefira voor ‘naar schatting 50 procent’ voor rekening van Joden komen. ,,Het is een manifest dat zo uit de Tweede Wereldoorlog lijkt te komen. De antisemitische stereotypen druipen er vanaf. Volstrekt onacceptabel”, zegt Verdoner op Twitter.

,,We zijn zeer geschrokken van de berichtgeving in NRC vanmorgen over de voorzitter van Ongehoord Nederland. We gaan uiteraard zo snel mogelijk hierover in gesprek met de leiding van deze nieuwe omroep. Ook hebben we een overleg aangevraagd met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding”, liet de NPO vanochtend weten in een verklaring. ,,Antisemitisme en racisme verdienen geen enkele ruimte bij de publieke omroep en daarom hebben we aan het Commissariaat voor de Media gevraagd de berichtgeving zo snel mogelijk te onderzoeken.”

Intussen onderzoekt het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) of het mogelijk is aangifte te doen tegen Dankers. ,,Als het juridisch kan, dan zullen we dat doen”, aldus CIDI-directeur Hanna Luden. ,,Dit soort antisemitische vooroordelen zijn een probleem van onze hele samenleving, niet alleen van de kleine groep Joden die hier woont. Zulke xenofobische uitingen, zulke misvattingen over de werkelijkheid en verschillende groepen vind ik echt alarmerend. Het is zo duidelijk Jodenhaat en complottheorieën gericht op bepaalde personen”, stelde de directeur vanochtend over de uitingen van Gefira. ,,Ik kan me niet voorstellen dat een gewoon mens hier niet misselijk van wordt.”

Dankers wilde eerder vanochtend niet reageren en verwees naar het bestuur. Karskens nam zijn telefoon niet op.

Desinformatie

In juli heeft minister Arie Slob zijn toestemming gegeven voor de toetreding van ON! tot het publieke bestel. De omroep voldoet aan de wettelijke eisen: zo heeft de omroep voor eind vorig jaar minimaal 50.000 leden aan zich weten te binden.

Slob waarschuwde de nieuwkomer wel: ,,Dit betekent niet dat je de komende vijf jaar kunt doen en laten wat je wilt. Binnen de publieke omroep is geen plaats voor het verspreiden van onbetrouwbaar nieuws en desinformatie. Iedere omroep binnen dit bestel is medeverantwoordelijk om dit unieke bestel in stand te houden. Hier zal ik scherp op toezien.’’

Eerder rommelde het al binnen de top van Ongehoord Nederland. Zo moest regisseur Haye van der Heyden het veld ruimen vanwege Holocaust-uitspraken die hij had gedaan. Ook programmamaakster Ybeltje Berckmoes vertrok, omdat er ‘te weinig ruimte was voor spirituele en andersoortige ervaringen’. Zij kreeg veel kritiek op een ‘interview met Pim Fortuyn’ via medium Robbert van den Broeke in de online uitzendingen die ON al een tijdje maakt. Daarin vroeg ze aan de vermoorde politicus, via het medium: ‘Pim, mag ik je tutoyeren?’

Kan het Commissariaat voor de Media ingrijpen? De NPO heeft aangedrongen op snel onderzoek van het Commissariaat van de Media (cvdm). Wat de toezichthouder precies kan betekenen, is nog onduidelijk. In zijn algemeenheid geldt namelijk dat de cvdm alleen toezicht kan houden op programma’s die al zijn uitgezonden. Dit om censuur te voorkomen. Maar Ongehoord Nederland treedt pas vanaf januari 2022 tot het publieke bestel en heeft nog geen tv- of radioprogramma’s uitgezonden.



Daarbij komt: denkbeelden - ook wanneer die extreem links of rechts zijn - zijn toegestaan. Dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. Het kan een ander verhaal worden als die denkbeelden in programma’s naar voren komen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. En zelfs dan is er ruimte voor discussie. In ons land geldt vrijheid van programma-inhoud. De cvdm kan wel zorgen uiten richting demissionair minister Arie Slob (media). Dat deed ze eerder toen omroep Ongehoord Nederland stelselmatig de NOS bleef beschuldigen van desinformatie.



Het cvdm komt later vandaag met een reactie.

