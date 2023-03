VPRO herhaalt maandag programma over Van Kooten en De Bie, ruime aandacht in De Taalstaat

De VPRO gaat maandagavond een speciale uitzending over Van Kooten en De Bie herhalen, als eerbetoon aan de overleden komiek en schrijver Wim de Bie (83). Dat laat de omroep maandag weten.

Het gaat om een deel uit een drieluik dat Coen Verbraak in 2012 maakte over het duo: Van Kooten en De Bie sloegen weer toe. Het gaat om de tweede aflevering, Eigen Huis En Tuin. De uitzending is op NPO 2 te zien na Nieuwsuur en wordt herhaald op NPO 1, tegen middernacht na het late journaal.

Het gehele drieluik zal daarna te zien zijn op NPO Start, meldt de VPRO. De Bie kreeg grote bekendheid als lid van het duo Van Kooten en De Bie. Samen maakten ze satirisch theater en verzorgden in de jaren 70, 80 en 90 iconische televisieprogramma’s voor de VPRO.

Ruimschoots aandacht in De Taalstaat

Het NPO Radio 1-programma De Taalstaat gaat zaterdag ‘ruimschoots’ aandacht besteden aan het overlijden van schrijver, cabaretier en taalkunstenaar Wim de Bie. Dat laat KRO-NCRV weten.

Als duo had Van Kooten en De Bie een blijvende invloed uitgeoefend op de Nederlandse taal. Meerdere termen werden ook toegevoegd aan de Van Dale omdat zij na decennia nog steeds ingeburgerd zijn in het taalgebruik. Behalve hun taalgebruik hebben ook talloze typetjes zich in het collectieve geheugen gegrift.

