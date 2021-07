VPRO stelt eigen onderzoek in na ophef over Kaag-docu

‘We staan voor onafhankelijke journalistiek en willen juist dat onze makers autonome, eigen keuzes kunnen maken zonder invloed van derde partijen. De grote consternatie rond deze documentaire komt hard aan bij ons en we vinden dan ook dat we zelf goed in de spiegel moeten kijken. Er zijn lessen te leren en dat willen we ook gaan doen’, aldus hoofdredacteur Stan van Engelen vandaag. NPO-ombudsman Margo Smit maakte gisteren al bekend druk bezig te zijn met een onderzoek naar de VPRO-documentaire over Kaag. Normaliter heeft de ombudsman een termijn van drie maanden, maar zo lang zal het deze keer niet duren, verzekerde ze. ,,Dit oordeel moet er gewoon heel snel komen.” De VPRO noemt het vandaag ‘van groot belang’ dat de NPO-ombudsman een onderzoek verricht naar de werkwijze bij de totstandkoming van de documentaire over Sigrid Kaag. ‘Nu twijfel is ontstaan over de onafhankelijkheid van de documentaire, en hecht grote waarde aan het oordeel van het onafhankelijke orgaan.’

Invloed

Gisteren werd bekend dat D66 mogelijk toch invloed heeft gehad op de inhoud van een televisiedocumentaire over partijleider Sigrid Kaag, terwijl het kabinet dat eerder ontkende. Dat blijkt uit stukken die zijn opgevraagd door de website GeenStijl onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).



Hoewel Kaag aanvankelijk tegen journalisten zei dat de vraag om de film aan te passen ‘niet mijn verzoek’ was geweest, kwam ze daar later op terug. Ze had ‘een beetje letterlijk’ gereageerd en had bedoeld dat ze zelf destijds geen contact met de makers had opgenomen over wijzigingen. Dat had ze overgelaten aan haar woordvoerders. Maar, zo benadrukte ze, ‘het is altijd namens mij. Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk’.