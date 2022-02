VPRO trekt eerbetoon aan documaker terug, na erkennen oude beschuldigingen

In de serie zou worden teruggeblikt op acht muziekdocumentaires die Van Splunteren in de jaren tachtig en negentig voor de VPRO heeft gemaakt. Maandag schreef journaliste Minou op den Velde op Twitter dat in diezelfde periode ‘een eindredacteur’ zich aan haar had opgedrongen. Daarom schrijft ze het niet gepast te vinden dat het werk wordt geëerd van een man die ‘zijn positie als leidinggevende misbruikte’.

De omroep is maandag zowel met haar als met Van Splunteren in gesprek gegaan en heeft vervolgens besloten de serie niet uit te zenden. ,,Mede omdat de desbetreffende eindredacteur een prominente rol in de nieuwe serie heeft,” laat de VPRO weten in een reactie, daarbij niet vermeldend dat het om Van Splunteren ging.

Van Splunteren laat aan Het Parool weten dat hij de eindredacteur in kwestie was. ,,Het is iets dat 33 jaar geleden is gebeurd bij het programma De Firma Onrust, dat Minou samen met een andere jonge vrouw presenteerde. Ik was 36, werd verliefd op haar en er is toen iets geweest tussen ons. Daarbij is er, in mijn ogen, nooit sprake geweest van enige dwang, maar ik heb mij toen onvoldoende gerealiseerd dat ik haar leidinggevende was en dat ze nog maar 18 was. Ik vind het heel vreselijk dat zij daar kennelijk nog zoveel last van heeft.”

Inschattingsfout

Volgens Van Splunteren was hij ‘jong, dom en naïef’, en heeft hij sindsdien nog meerdere keren met Op den Velde gewerkt. De tweet van haar kwam voor hem als een complete verrassing. ,,Dat ik nu op een hoop word gegooid met zaken rond The Voice, en mannen die dickpics sturen vind ik vreselijk. Maar wie geschoren wordt moet stil zitten: ik heb destijds die inschattingsfout gemaakt.”

Op den Velde wil verder niet reageren, maar schrijft op Twitter: ‘Gisteren twitterde ik dat ik eind jaren 80 te maken kreeg met seksueel overschrijdend gedrag van mijn leidinggevende. Daarop heeft de omroep snel en adequaat gehandeld, zie hieronder. Ik voel me gesteund door 3voor12 en de directie en hoofdredactie van de VPRO. Het roer is om.’

De omroep betreurt het dat er in het verleden ‘sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag en dat betrokkenen daar nog steeds last van kunnen ondervinden’. Naar aanleiding daarvan en naar aanleiding van de ‘huidige discussie over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik’ bekijkt de VPRO de bestaande gedragscode en protocollen voor een veilige werksituatie. “We stellen alles in het werk om ongepast gedrag te voorkomen en bespreekbaar te maken, ook als dit gedrag in het verleden heeft plaatsgevonden.”

