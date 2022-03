Vredeslied John Lennon klinkt in heel Europa voor Oekraïne

In Nederland draaiden zenders als NPO Radio 2, NPO Radio 4 en NPO 3FM het nummer uit 1969. Ook in landen als België, Duitsland en Bulgarije werd het vredeslied aangezet. Oekraïne was zelf ook een van de 25 landen waar het nummer te horen was.

In 2020 was ook in heel Europa op hetzelfde moment een nummer op de radio te horen. Toen draaiden 180 zenders in ruim dertig landen, op initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn, het nummer You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers. Die actie was bedoeld om medewerkers in vitale beroepen tijdens de coronapandemie een hart onder de riem te steken.