Vriend recent overleden Love Island-ster Sophie Gradon dood gevonden

Twee weken nadat het Britse model Sophie Gradon (32) - bekend van de ook in Nederland bekende realityreeks Love Island - dood werd aangetroffen, is ook haar 25-jarige vriend Aaron Armstrong levenloos gevonden. Armstrong overleed vandaag in de Engelse plaats Blyth, een paar uur nadat hij een emotioneel bericht over Gradon op Instagram had gezet.

Het overlijden van Aaron Armstrong is vanmiddag bevestigd door de politie in het district Northumbria waar Blyth onderdeel van is. ,,Er is geen sprake van een misdrijf'', luidde een korte verklaring. Familieleden van Armstrong hebben geschokt gereageerd. ,,We zijn verslagen en ons hart is voor altijd gebroken'', tekende de Britse tabloid The Sun op uit de mond van een anonieme nabestaande.

In zijn Instagrampost schreef Armstrong vandaag over de afgelopen vrijdag begraven Sophie Gradon: ,,Ik zou je de hele dag willen knuffelen. Elke minuut mis ik je lach die ik als een mooi beeld in mijn hoofd blijf zien. Alle dagen dat we samen waren, waren zó prachtig. En die dagen wil ik terug.''

Sophie Gradon, die twee jaar geleden te zien was in het realityprogramma en daardoor internationale roem vergaarde, werd 20 juni dood aangetroffen in het huis van haar ouders in de plaats Medburn. Er werd een politieonderzoek begonnen om de doodsoorzaak vast te stellen, maar al snel bleek dat geen sprake was van verdachte omstandigheden. Gradon liet in september vorig jaar weten dat ze last had van heftige depressies. Dat nieuws kwam vlak na het overlijden van een van haar beste vrienden, bareigenaar Paul Burns. Hij overleed plotseling op 37-jarige leeftijd.

Van het lingeriemodel is bekend dat ze genoot van de spotlights. In 2008 werd ze gekroond tot Miss Newcastle, een jaar later schopte ze het tot Miss Britain. Met haar deelname aan Love Island pakte ze het publiek in door onder meer een kledingkast in te duiken met deelnemer Thomas Powell. Daarna kreeg ze in het programma een kortstondige relatie met Katie Salmon. Later had ze een romance met rugbyspeler Danny Cipriani.

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

This night what’s in my dream last night and it felt so so real we had such a blast dancing and obviously that smile lit up the room all night we was always happy every single day you are my soul mate my one and only my world I loser u so much it’s brakes me every day Sophie I will never stop loving u and my heart will be yours until the day I join you I will see u very soon my angel so keep are bed worm for me 💏💔😢❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️there was only one Sophie gradon and I’m so proud I can say she was myn we all ways said we are one and we always will be u live in me now and I’m going to make u proud xxxxxxx Een foto die is geplaatst door null (@aarona619) op 2 Jul 2018 om 9:12 PDT

To think I will never see your beautiful smile again haunts me you are the girl of my dreams we spoke of having kids and spending the rest of are lives together I’m so devastated that we will never get that chance to grow old together and raise a family😭 I love you with all my heart Sophie u will always be in my heart you are my angel and I know you will be by my side everyday ❤️❤️❤️@sophiegradon Een foto die is geplaatst door null (@aarona619) op 23 Jun 2018 om 7:11 PDT

I love you so so much you are my rock I wish you was by my side I can’t get over this you will always have my heart Een foto die is geplaatst door null (@aarona619) op 21 Jun 2018 om 6:10 PDT