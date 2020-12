Vrienden Ariana Grande reageren dolblij op nieuws over verloving met Dalton Gomez

De moeder van Ariana, Joan Grande, postte op Twitter: ,,Ik kijk er zo naar uit om Dalton Gomez in onze familie op te nemen. Ariana, ik hou zoveel van jou en Dalton. Op naar ‘ze leefden nog lang en gelukkig’. Yay!’’



Ook Scooter Braun, de manager van Ariane Grande, is erg blij voor het stel. ,,Gefeliciteerd voor deze twee geweldige zielen’’, zegt hij. ,,Ari, we houden van je en kunnen niet gelukkiger voor je zijn. Dalton, je bent een gelukkig man.’’ Ook fans van de zangeres reageren verheugd op het nieuws.



Het is niet voor het eerst dat Ariana Grande verloofd is. Twee jaar geleden kreeg ze ook al een aanzoek van haar toenmalige vriend Pete Davidson, maar die relatie liep stuk. De zangeres had verder nog relaties met onder anderen Big Sean, Ricky Alvarez en Mac Miller.