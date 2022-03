Vrienden van Amstel Live keert in mei terug met acht concerten

Er treden 23 artiesten op, onder anderen Guus Meeuwis, Di-rect, Nick & Simon, Thomas Acda, Chef’ Special en Maan. ,,Het voelt vast als vanouds. Misschien wel meer dan ooit zullen mensen losgaan”, verwacht Diggy Dex over de 15.000 bezoekers die er per avond worden verwacht. Roel van Velzen: ,,Mensen snakken hier zo naar.” Davina Michelle, Flemming en Rolf Sanchez maken hun debuut tussen de vaste Vrienden -kliek.

Afgeblazen

Half januari stonden artiesten als Miss Montreal, Van Velzen en Typhoon in het Rotterdamse sportpaleis in de startblokken voor de 24ste editie van Vrienden van Amstel Live, tegen beter weten in. Het was tot bijna het laatste moment onduidelijk of de overheid groen licht zou geven voor het festijn, of dat de coronamaatregelen langer gehandhaafd zouden worden.