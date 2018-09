Vriendin André Hazes is kritiek op speengebruik zoontje spuugzat

Monique en André Hazes delen zeer regelmatig foto's van hun zoontje op sociale media. Afgelopen weekend fotografeerde ze 'Dreetje' terwijl hij met een leeftijdsgenootje gebogen zat over de menukaart van een etablissement in het Kralingse Bos in Rotterdam. De twee jongetjes hadden een speen in hun mond en dat was voor menigeen reden om dat af te keuren.



Zo zouden kinderen van bijna 2 jaar al te oud zijn voor een speen, terwijl anderen met een waarschuwing kwamen. Zo zou een speen gevaarlijk zijn als een kind op de mond zou vallen en zo'n veelal rustgevend plastic zuigding slecht zijn voor de ontwikkeling van de tandjes.



De vriendin van André Hazes heeft, zo stelt ze, niks tegen reacties op foto's die ze post. Maar als complete discussies ontstaan over privézaken waar niemand iets mee te maken heeft, is dat een ander verhaal. Na alle negatieve, maar bovenal positieve reacties op foto's waarop kleine André te zien is met een fopspeen, is voor haar de maat nu vol. Met uitroeptekens: ,,Wij zijn de ouders! Al heeft hij op zijn vierde nog een speen, dan bepalen wij dat!''