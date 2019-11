Vriendin R. Kelly spreekt zich voor het eerst uit tegen zanger

Eerder dit jaar was Joycelyn nog een van de verdedigers van de van seksueel misbruik beschuldigde zanger. Zo ontkende ze in maart in een televisie-interview samen met Kelly’s andere vriendin Azriel Clary de verhalen van hun bezorgde familieleden, die beweren dat de twee dames waren gehersenspoeld. Joycelyn heeft nu toch besloten haar mond open te trekken en zegt haar leven te riskeren door dat te doen.



Kelly zou haar in 2015 hebben ingevlogen nadat hij haar had ontmoet tijdens een concert. Hij beloofde Joycelyn te helpen haar droom van een muzikale carrière waar te maken. ‘Robert heeft me zoveel leugens verteld en mijn 19-jarige brein geloofde ze allemaal’, schrijft Joycelyn, die voor zover bekend nog steeds in het huis van Kelly woont terwijl hij in de gevangenis zit.