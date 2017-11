Vriendin Waylon gaat luxe uit eten en verloofde Romy heeft geen zin

Mil­joe­nen­pu­bliek voor intocht Sinterklaas in Dokkum

9:54 De intocht van Sinterklaas in Dokkum heeft gisteren ruim twee miljoen kijkers getrokken. De aankomst, die te zien was in een extra lange uitzending van het Sinterklaasjournaal, was het best bekeken programma van de dag.