‘Vrijwel alle vrienden kozen het foute pad’

Voor moordenaars kent Californië geen genade, ook niet als de moord is begaan uit zelfverdediging, of in een vlaag van puberale onbezonnenheid. Er zitten dan ook duizenden zwaar gestrafte vrouwen in Chowchilla, de bajes die model stond bij het schrijven van Club Mars. Hoofdpersoon Romy Leslie Hall, lapdanseres, is als jonge vrouw veroordeeld tot tweemaal levenslang plus zes jaar omdat ze in paniek een klant heeft gedood die haar maar bleef stalken.



Rachel Kushner (50) weet waarover ze schrijft, want sinds een jaar of zes is ze vrijwilliger voor Justice Now en heeft ze veel gedetineerden leren kennen in Central California Women’s Facility, de officiële naam van Chowchilla. Flarden van hun ervaringen zijn in Club Mars terechtgekomen, maar haar vrijwilligerswerk was niet bedoeld als research voor de roman.

,,Ik ben daar niet naartoe gegaan om mensen informatie te ontfutselen, maar omdat ik graag mensen in mijn leven wilde insluiten die in onze samenleving zijn uitgestoten en onzichtbaar zijn gemaakt. Mijn boek is fictie. Ik had wel een goede adviseur en mentor aan een vriendin van me, die 23 jaar in de gevangenis heeft gezeten. De kennis van het gevangenisleven die zij in die twee decennia heeft opgedaan, was indrukwekkend. Ze legde me de hele infrastructuur van die wereld uit, schetste hoe die duizenden vrouwen samenleven en tekende plattegronden voor me – ‘daar is de elektriciteitscentrale, daar zijn de septic tanks’. Sommige van haar anekdotes heb ik gebruikt.”



U schildert de achterstandsbuurt waar Romy woonde naar de plek waar u bent opgegroeid.

,,Het ís de wijk waar ik ben opgegroeid. Ik hou niet van autobiografisch schrijven, maar om Romy een waarachtige stem te geven, moest ik met gezag en diepgaand begrip over haar achtergrond kunnen vertellen. Als iemand zijn leven in de gevangenis doorbrengt, komen er immers geen nieuwe herinneringen of ervaringen meer bij en is het aannemelijk dat diegene veel terugdenkt aan vroeger. Dus situeerde ik Romy in Sunset District in San Francisco, gaf haar mijn vrienden en een reeks herinneringen die mij nog levendig bijstaan.”



Gingen veel van uw vrienden het foute pad op?

,,Vrijwel iedereen.”



U werd een succesvol schrijver. Wat bepaalt of iemand met zo’n achtergrond wel of niet de verkeerde kant opgaat?

,,Ze hadden niet dezelfde achtergrond. Mijn ouders waren in die tijd arm en lieten me erg vrij. Soms waren ze een paar dagen van huis en lieten ze geld achter om eten te kopen. Maar mijn ouders waren stabiel en hoogopgeleid, dus ook al waren we arm, cultureel gezien behoorden we tot de middenklasse. Dat is het grote verschil. Ik ging naar een openbare school met kinderen van wie de ouders drugsverslaafd of alcoholist waren.



In de gevangenissen van Californië zitten vrijwel geen mensen uit de middenklasse. Detentie raakt een bepaald deel van de bevolking nogal diepgaand en andere lagen niet of nauwelijks.”