‘Vroeger ging het over die gele zwembroek, maar nu roepen mensen ‘wijntje Dries?’’

Op het filmpje dat op TikTok te zien is, zit Roelvink op een terras. Een ober komt langs met een fles witte wijn. De 63-jarige entertainer neemt uitgebreid de tijd voor het proeven. Eerst neemt hij rustig een slok water, vervolgens neemt hij zijn zonnebril af, walst met de wijn, inspecteert de fles en nipt van de wijn. Daarna sluit hij zijn ogen, spreidt hij zijn armen en geeft de ober een hand ter goedkeuring.



Dries, dit is een beetje uit de hand gelopen. Hoe is dit filmpje ontstaan?

,,Wat je me ziet doen, doe ik eigenlijk al 35 jaar. Mijn goede vriend Ed Lemaire, die helaas niet meer leeft, was rapporteur voor de Michelin-gids. Hij nam mij mee lunchen, zodat hij minder opviel als rapporteur. Op dat moment dronk ik nog amper wijn, maar door hem zag ik hoe dat eraan toe ging en dat heb ik overgenomen. Drie weken terug was ik op vakantie in Marbella. En mijn jongste zoon Donny zag mij dat tot drie keer toe doen in de restaurants die we bezochten. Hij zei: ‘Wat doe je ingewikkeld over een fles wijn, zeg? Doe even gewoon, joh!’ Toen besloot hij het te gaan filmen.”

Maar het is wel een klein beetje aangedikt toch?

,,Dat eerste filmpje werd 600.000 keer bekeken. Maar toen hij me de volgende avond weer ging filmen, heb ik het showelement erin gegooid. Ik deed het nog iets overdrevener en uitgebreider. Miljoenen mensen begonnen te kijken. Viral noemen ze dat tegenwoordig dan hè? Vroeger riepen ze op straat altijd: ‘Dries, heb je je gele zwembroek nog aan?’ en nu vragen ze: ‘Dries, wil je een wijntje?’”

Wat vindt de ober ervan dat hij samen met jou viral gaat?

,,Hij heet Alvaro en met hem heb ik nog steeds contact via Whatsup, DM of hoe heet dat? Hij vertelde: ‘Dries, I’m famous! Iedereen in de straat wil op de foto met mij.’ Ik krijg ook heel veel Spaanse reacties, die ik maar amper begrijp. Ik treed op 22 september op in een Nederlandse discotheek in Torremolinos, dus ik weet nu al dat ik 23 september Alvaro weer op ga zoeken en een nieuw filmpje met hem maak. En dan ga ik hem vertellen wat het allemaal teweeg heeft gebracht.”

Ruud Gullit figureerde in een filmpje dat ook miljoenen keren bekeken is.

,,Gullit zie ik vaker in dat restaurant en zijn kinderen veerden op toen ik binnenkwam. Zijn zoon liet hem al die filmpjes zien. Hij lag in een deuk. Toen de ober kwam, zag mijn vrouw Gullit in beeld zitten. Het was even wachten of hij mee ging doen, maar hij deed het op een onwijs grappige manier. Hij bleef alleen maar verbaasd kijken.”

En ga je er nu muzikaal ook iets mee doen?

,,Ik werd gebeld door songwriter Billy Dans, die onder meer met rapper Donnie een hit heeft gemaakt. En hij zei: ‘Dries, je zet nu elke keer die muziek van Julio Iglesias eronder, wordt het niet tijd voor een eigen wijnlied dat we eronder zetten? Dat nummer heet Fantastico en komt vandaag uit.”