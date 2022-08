Vrouw Ne-Yo boos: 8 jaar aan leugens en bedrog

B&B Vol Liefde B&B-eigenares­se Ted zegt tweede man vaarwel: ‘Het leidt tot niets’

Het liefdesavontuur van de 68-jarige Ted in B&B Vol Liefde heeft haar vooralsnog geen match opgeleverd. Vanavond nam de B&B-eigenaresse, die op Madeira is gevestigd, afscheid van Ab. Het is de tweede man waar Ted geen klik mee heeft. ,,Het leidt tot niets”, luidde haar eerlijke conclusie.

28 juli