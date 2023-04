Vrouw Rob de Nijs: ‘Heb een paar woorden met hem kunnen wisselen’

Ria Valk heeft nieuwe liefde in haar leven: ‘De man van mijn beste vriendin’

Ria Valk heeft een nieuwe liefde in haar leven. In De geknipte gast vertelt ze aan Özcan Akyol dat die nieuwe man nota bene de man van haar beste vriendin was. ‘Het is veel leuker om ‘s avonds thuis te komen en er is iemand’.