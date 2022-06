Vrouw Willibrord Frequin: de laatste weken waren zwaar voor hem

In een gesprek met Privé blikt ze terug op hun laatste periode samen. ,,Geestelijk wilde hij maar wat graag blijven, maar het ging gewoon niet meer. Met name de laatste zes weken van zijn leven waren erg zwaar voor hem. Hij was intens moe en kon niets meer. Willibrord had alles gegeven en het lichaam was op. Dat zag je aan alles. In die periode werd ik soms ’s nachts wakker en dan checkte ik of hij nog ademde, om ook elke ochtend weer blij te zijn dat hij er nog was. Dat gold trouwens ook voor hem. ’Goedemorgen zonder zorgen, maak van elke dag een feestje’, zei hij dan. Dat hebben we er tot op het laatst ingehouden,” aldus Gesina.