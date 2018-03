Vrouwen kraken voetbalkantine in musical All Stars

interviewFrank Lammers regisseert de musical All Stars , die in oktober in première gaat. De (film)acteur vermoedt dat óók vrouwenvoetballer(s) een plek in het script krijgen. ,,Die hebben immers op brute wijze hun intrede in onze mannenbiotoop gedaan.''

Volledig scherm Met Peter Paul Muller, in 2001. © ANP Kippa Quote Het zijn prachtige mensen geworden van binnen, maar we kiezen nu voor jonge jongens Frank Lammers Een onbekende in de musicalwereld is acteur en regisseur Frank Lammers (45) bepaald niet.



Voor zijn regie van Dromen zijn bedrog won hij in 2010 de John Kraaijkamp Musical Award - nu is hij regisseur van de musicalversie van de komedie All Stars, gebaseerd op de gelijknamige films van Jean van de Velde uit 1997 en 1999.



Ook werd begin 2000 een succesrijke tv-reeks uitgezonden van de belevenissen van de voetballende vriendengroep, verenigd in een van de lagere elftallen van Swift Boys. Lammers speelde zelf enige tijd de rol van rijinstructeur Berry.



,,De acteurs van toen'', zegt Frank Lammers, ,,jongens als Daniël Boissevain, Peter Paul Muller, Thomas Acda, waren destijds op de toppen van hun schoonheid.''



Gniffelend: ,,Daar is weinig meer van over. Het zijn prachtige mensen geworden van binnen, maar we kiezen nu voor jonge jongens.''

Het filmscript dient voor Lammers naar eigen zeggen slechts als basis voor het scenario van de musical, die in oktober haar première beleeft.

,,Het is onzinnig om strak aan de film vast te houden. Dan kun je beter die opzetten. Bovendien is er sinds 1997 veel veranderd - ook in de voetbalwereld. In de jaren 90 ging het nog over de mislukte spitsen van Feyenoord. Ik denk dat je nu beter iets over de falende trainers van Ajax kunt maken.''

Bovendien, gromt hij quasi-toornig, hebben inmiddels vrouwen 'op brute wijze hun intrede gedaan in onze mannenbiotoop.'

,,Het is niet langer zo dat de voetbalkantine, waar een groot deel van het verhaal zich afspeelt, een exclusief mannenbolwerk is. Ik sluit niet uit dat vrouwenvoetballers hun entree in de musical All Stars maken.''

Hij is nog altijd coach van het meisjesteam van dochter Isa (13) - ‘mijn leukste uurtje van de week’ - maar een jaar geleden ondervond Lammers aan den lijve welke hoge vlucht het vrouwenvoetbal in Nederland neemt.

,,Mijn vrouw, een erkend voetbalhater, belde me en zei: ‘Ga maar even zitten. Ik zit op voetbal.’ Ik zei: ‘Wat?!’ Nu ben ik op woensdagochtend trainer van haar elftal bij TOS-Actief in Amsterdam met vrouwen uit de buurt.''

Maar het werd volgens Lammers nog erger. ,,Ze kwam een keer terug van een wedstrijd en sprak de woorden: ‘Zeg, ze hebben in die kantine alleen maar van die vieze, vette happen.’

,,Ik zei: ‘En nou moet je stoppen. Nu ga je een grens over. Dat je voetbalt, prima, dat we het kunnen delen ook, maar we gaan geen quinoa verkopen in plaats van kroketten en frikadellen.''

Kater

Bij zijn meisjesteam, vertelt hij, is hij als begeleider ‘lief en een beetje streng.’ Lammers: ,,Ze winnen nu af en toe ook, hartstikke leuk. Meisjes kunnen beter tegen hun verlies dan jongens. Ze knokken evengoed keihard, maar gaan niet woedend en huilend het veld af.''

Bij de damessenioren merkt Lammers ‘dat vrouwen minder eigenwijs en leergieriger' zijn dan mannen. ,,Ze staan open om te leren, gaan snel vooruit. Dat komt ook omdat ze op voetbalgebied niet veel konden, maar toch… En ik doe op de woensdagochtend ook weer de nodige regievaardigheid op.''

Als voetbalfan van PSV (Lammers werd in het nabij gelegen Mierlo geboren) kan hij dit seizoen - eindelijk - weer eens zijn hart ophalen, hoewel de kater van zaterdag (5-0 nederlaag bij Willem II) niet licht is verwerkt.

,,Dat was even minder, maar verder gaat het prima man! Als je thuis met 3-0 van FC Utrecht wint heb je het uitstekend gedaan. Elke tegenstander beweert inmiddels dat ze beter spelen. Maar winnen, ho maar. In Italië spelen ze al jaren zoals PSV. Niks mis mee.''

,,Ik denk dat ze in Eindhoven de platte kar aan het oppoetsen zijn. Of ik naar het kampioensfeest ga? Als ik een taak van de organisatie krijg wel. Ik wil op dat bordes die menigte wel eens toespreken!''