VS zet Hollywoodsterren in om mondkapjes te promoten

Over het dragen van mondkapjes wordt in de VS nog volop gediscussieerd. De autoriteiten kwamen aanvankelijk met tegenstrijdige adviezen over hoe effectief die gezichtsbedekking is. President Donald Trump verscheen onlangs voor het eerst in het openbaar met een mondkapje, maar veel van zijn landgenoten weigeren dat voorbeeld te volgen.

Mask Up America moet twijfelaars nu over de streep trekken. Oscarwinnaar Kathryn Bigelow heeft geholpen een serie korte spotjes te maken. Behalve De Niro en Freeman hebben ook sterren als Jamie Foxx en Rosie Perez hun stemmen geleend aan de campagne, die is gelanceerd door gouverneur Andrew Cuomo van de zwaar getroffen staat New York.

,,Als je een mondkapje draagt, heb je mijn respect”, zegt acteur Morgan Freeman in zo’n filmpje, terwijl beelden te zien zijn van mensen die hun mond en neus hebben bedekt. “Want jouw mondkapje beschermt jou niet, het beschermt mij. En ik draag mijn mondkapje om jou te beschermen.”

In de VS is bij meer dan 3,5 miljoen mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Bijna 138.000 patiënten zijn overleden. Het virus grijpt nog steeds om zich heen in veel staten. Florida maakte vandaag bekend dat nog eens 156 patiënten zijn overleden. Dat was de grootste stijging van het dodental tot dusver.

Trump draagt voor het eerst een mondkapje in het openbaar: