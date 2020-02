Vurige verhoren in vier talen

RecensieOnze redactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod van series. Wat moet je gezien hebben en waarom? Vandaag een misdaadserie in vier talen.

Criminal Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaadserie - Netflix



Geen druppel bloed is te zien, doodskreten zijn niet te horen en ook lijken blijven beeld. Toch gaat de nieuwe misdaadserie Criminal over verschrikkelijke uitingen van geweld, variërend van de moord op een autistisch meisje tot het laten verdwijnen van een internetdate die mogelijk door de hond – een Dalmatiër - van de verdachte is opgegeten.



Ondanks deze saai lijkende aanpak is Criminal een van de spannendste en intrigerende series die op dit moment online te volgen is. Opmerkelijk is de aanpak: alle afleveringen spelen zich af in een verhoorruimte waar een rechercheteam een verdachte uit de tent probeert te lokken of met valse beloftes tot een bekentenis probeert te dwingen.



Ondervragingen zijn in politieseries bijna onvermijdbaar. Maar meestal worden deze scènes afgeraffeld, want de verdachte bekent doorgaans snel en de kijker weet ook al lang wat de betrokkene op zijn kerfstok heeft.

Fantasie

Criminal is anders van opzet en leunt helemaal op de ondervragingen van de politiemensen. Hun gedetailleerde vragen prikkelen de fantasie van de kijker die zelf kan meedenken, want vaak hebben de sessies een andere afloop dan verwacht.



Opmerkelijk is de opzet van de reeks die voorlopig uit vier maal drie afleveringen bestaat. Het is een internationale serie die zich afspeelt in Engeland, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Een inhoudelijk verband tussen de verhalen is er niet. Het zijn allemaal afzonderlijke onderzoeken.

De decors zien er wel hetzelfde uit. Een groot scherm, van waaruit het opsporingsteam de ondervragingen door doorgewinterde rechercheurs kan volgen. De methoden zijn niet allemaal okselfris.



In een van de Spaanse afleveringen, over een vrouw die verdacht wordt van de moord op een internetdate, wordt zij geconfronteerd met een nepbevel van de rechter om haar geliefde hond te doden die vermoedelijk het lijk van het slachtoffer heeft opgepeuzeld.



De onderlinge verhoudingen binnen de vier opsporingsteams vormen een tweede verhaallijn in de serie. Onderlinge na-ijver, ongewenste intimiteiten, ongeoorloofde affaires. Voor de kijker is het allemaal bijvangst.

Intense verhoren

Wat de serie echt de moeite waard maakt zijn de intense verhoren van de verdachten, die stuk voor stuk vertolkt worden door uitstekende acteurs die heel goed moeten liegen.



Met Criminal maakt Netflix een slimme zet. Het is een uitstekende formule om Europees drama te maken voor een breed publiek. Interessant zijn ook de verschillen in de verhalen. Zo wordt in een van de Franse afleveringen gerefereerd aan de zelfmoordaanslag op het muziekcentrum Bataclan. Maar wat in alle versies niet verandert, is het stringente stramien van Criminal, een serie die schreeuwt om veel vervolgafleveringen – misschien uit Nederland? -Ab Zagt