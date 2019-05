Waar is volgend jaar het Songfestival? De inschrijving is geopend!

,,Eén van de belangrijkste succesfactoren voor een geslaagd Eurovisie Songfestival is de gaststad’’, laat de NPO weten. ,,De komende weken geeft de organisatie ‘ESC2020 The Netherlands’ steden en regio’s de gelegenheid om zich aan te bieden. De criteria waaraan een gaststad en een locatie moeten voldoen, moeten nog officieel in kaart gebracht worden.’’

Nederland was vier keer eerder gastland voor het Eurovisie Songfestival. In 1958 vonden de festiviteiten in Hilversum plaats, Amsterdam was in 1970 aan de beurt. Tijdens de laatste twee Songfestivals in Nederland (1976 en 1980) was Den Haag de organiserende stad.