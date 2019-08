Waarom Ariana Grande onweerstaanbaar is voor haar fans

Drie keer een keer uitverkocht Ziggo Dome. Wie komen er?

Voor haar Nederlandse concertdriedaagse verkocht Grande ruim 50.000 kaartjes. Wie eerder een van haar shows bezocht weet hoe jong haar publiek is. Beginnend in de laatste klassen van de basisschool, via een grote middengroep van middelbare schoolmeisjes naar een contingent vrouwen rondom Grandes eigen leeftijd, 26. Grande is vooral een vrouwelijk rolmodel.



Hoe komt dat?

Meer dan wie ook, lukt het Grande de jongste stroming van feministisch activisme te verbinden met haar muzikale loopbaan. God is a woman, luidt niet voor niets de titel van een van haar grootste hits. Eén van haar strijdpunten: de mediaberichtgeving die vrouwen portretteert op basis van hun relaties in plaats van hun prestaties. Zo nam ze het op voor Selena Gomez, de zangeres die in de media voornamelijk wordt aangeduid als ex-vriendin van Justin Bieber. Grande: ‘Ze heeft twee nummer 1-albums gehad. Dan kun je haar toch niet zo behandelen?’ Ook vuurde ze publiekelijk op haar eigen platenbazen die haar afraadden twee albums vlak na elkaar uit te brengen. ‘Er bestaan in de pop standaardmodellen waaraan vrouwen zich moeten houden en mannen niet. Dat wil ik doorbreken.’



Lukt dat ook?

Voorlopig zelfs zeer goed. Voor haar Sweetener Tour voegde ze inderdaad de songs van twee nieuwe albums Sweetener (2018) en Thank U, Next (2019) samen. De concertreeks kende tot op heden slechts één niet volledig uitverkochte show. Alleen het Noord-Amerikaanse deel bracht al 78 miljoen dollar op. De totale verdiensten zullen vermoedelijk rond het dubbele komen. Sinds februari van dit jaar is ze de meest gevolgde vrouw ter wereld op Instagram. Ze heeft 162 miljoen volgers. Beyoncé ‘slechts’ 132 miljoen.