Waarom een écht goede vampierfilm zich niet vastbijt in bloedvergieten

Maand van de Bijbel God op tv is lang niet meer zo vanzelf­spre­kend

2 februari Februari is de maand van de Bijbel, een initiatief waaraan ook KRO-NCRV en de EO meedoen. Reden voor EO-journalist Tijs van den Brink, KRO-NCRV-presentatrice Jacobine Geel en theologe Mirelle Klomp om te laten zien dat geloof nog steeds een belangrijke rol kan spelen op televisie. Maar wat is er veranderd in de bijna veertig jaar tussen D’r kan nog meer bij, Adieu God? en The Passion?