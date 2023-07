Waarom fluistert ‘magiër’ Walter de hele tijd voordat hij weer 8 energetische seconden knuffelt?

b&b vol vuurBij de één is er een heet avondje, bij de ander een knetterende ruzie en bij de volgende eindigt de zoektocht naar liefde hooguit in een warme vriendschap. RTL-programma B&B vol liefde houdt ons deze zomer aan de tv gekluisterd. In de nieuwe rubriek B&B vol vuur blikken we elke week terug én vooruit.

Heel even eerlijk.

Heeft u ooit gehoord van zonnevlechten?

Eerlijk? Ik niet.

Ik hoorde het voor het eerst in B&B vol liefde, het dagelijkse liefdesprogramma van RTL 4 en Videoland. Anne zei het. Een uitgesproken vrouw, met moeilijk dreadlockachtig haar, die qua uiterlijk zomaar een nicht of zus van Leonie ter Braak zou kunnen zijn. Anne, een van de nimfen op de Franse b&b van Walter, had last van haar zonnevlecht.

Voor wie het programma nog niet kent (kán niet): B&B vol liefde is de inmiddels traditionele zomerhit op televisie. Kort samengevat: singles met een bed and breakfast in het buitenland gaan op zoek naar de liefde en verwelkomen dates. In de slipstream van deze avonturen reizen de camera’s mee.

We zijn dit (derde) seizoen net twee weken onderweg en in huiskamers, op kantoren, in cafés en bij de koffieautomaten, is het ’t gesprek van de dag. Zelfs collega Sjoerd Mossou, toch vooral een voetbalman, is fan.

Het geheim van deze hit? Ik hoef maar in mijn eigen huiskamer te kijken. Ook de familie Jansen kijkt, zoals single Petri in het Franse Monclar ook zei, het liefst samen: ‘En dan lekker ongezouten kritiek leveren.’ De pubertermen cringe en awkward vliegen dan door de lucht.

We delen ergernis, verbazing en verwondering. Over het ongemak, de sociale onhandigheid, de hang naar échte liefde en de bijzondere levens van al deze paradijsvogels. In Zweden, Portugal, Frankrijk, Spanje en jawel, zelfs in Thailand. Het is óók een reisprogramma, zeg maar B&B naar het einde van de wereld.

De camera’s registreren en wij kijkers zijn de onzichtbare metgezellen. We schuiven aan in, pak ‘m beet, de Tantratempel van magiër Walter die - waarom in hemelsnaam? - voortdurend fluistert en zijn musen laat dansen, verbinden, kreunen, zuchten en knuffelen (let op: minimaal 8 energetische seconden!).

Ik kan u verklappen: als ik in mei 2024 met de andere juryleden van de Zilveren Nipkow­schijf bijeenkom, staat B&B vol liefde op mijn nominatie­lijst Dennis Jansen

In het Zweedse nowhereland schept Bram poep met Madelon. In Spanje repareert Paul het hobbelpaard van Debbie en geeft Cees haar zijn boek cadeau: Fifty shades of Cees. Treffend: Cees zit vaak en lekker lui in de schaduw. In Frankijk hekelt Petri de sik en kuif van Olaf die tatoeages heeft van Lady Gaga en van ‘onderwater’.

In het resort van Marian dribbelt oud-advocaat Jan rond, een Youp van ‘t Hek lookalike, maar half zo grappig. En zo kan ik nog even doorgaan. De avonturen, kortom, rijgen zich aaneen. Onder briljante begeleiding van een voice-over (Jeroen Kijk in de Vegte) met precies de juiste toon en teksten. Hulde voor deze redacteur!

Ik kan u verklappen: als ik in mei 2024 met de andere juryleden van de Zilveren Nipkowschijf bijeenkom, staat B&B vol liefde op mijn nominatielijst.

Wat zegt u? Kijkt u nog niet? Doen!

U gaat het zien, proeven en voelen.

Misschien wel in uw zonnevlecht.

