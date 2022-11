Waarom heeft Lil Kleine geen gezag over zijn kind? 'Ze dachten er na de geboorte niet aan dat je dat moet regelen’

De rechtszaak tussen de rapper en de realityster draaide maandag om de verdeling van de spullen. Vooral drie dure horloges die Lil Kleine aan haar geschonken zou hebben, waren inzet van de strijd. Maar de rechtszaak ontaardde ook in een discussie over tal van huishoudelijke spullen, van broodrooster en kookwekker tot sierkussens en schoenen.

De grootste strijd tussen de twee kemphanen kwam echter zijdelings ter sprake. Hun 3,5 jarige zoontje Lío. Na afloop zei de rapper dat hij en zijn advocaat hadden proberen te schikken: Jaimie mocht alle spullen houden, als hij zijn zoontje maar zou mogen zien. ,,Hij heeft zijn kind al sinds februari niet meer gezien en dat valt hem heel zwaar,” zegt zijn advocaat.

Tijdens de zitting werd tussen de regels door duidelijk dat Lil Kleine het ouderlijk gezag niet heeft over het kind. Dat is opmerkelijk, maar gebeurt vaker. Het is namelijk niet voldoende om - als je niet bent getrouwd - alleen te erkennen dat je de vader bent. Je moet als vader ook het ouderlijk gezag aanvaarden. Doorgaans geen probleem, maar beide ouders moeten daar wel een formulier voor invullen. Anders ben je als ongetrouwde vader dus wel de vader, maar heb je niets over je kind te zeggen.

Zeker niet de eerste

Lil Kleine is zeker de eerste vader niet waar dat is misgegaan. Er zal dus naast het juridische gevecht over de spullen, ook nog een gang naar de rechter nodig zijn voor het kind. Lil Kleine zal daarbij een omgangsregeling met zijn zoon eisen. ,,Dat dient 17 januari,” weet Kim Beumer, de advocaat van Jaimie Vaes.

De advocaat van Lil Kleine - echte naam Jorik Scholten - zegt tegen deze site dat Jaimie Vaes na de geboorte ‘weigerde’ dat Scholten het ouderlijk gezag zou krijgen. In deze hele juridische strijd tussen beide ex-geliefden ‘speelt de zaak rond het kind zeker een rol'. Veel meer wil advocaat Katz er niet over zeggen, dus ook geen verdere toelichting op Lil Kleine’s aanbod dat zij alle spullen mag houden als hij zijn kind mag zien.

Quote Ze hebben na de geboorte gewoon niet aan het ouderlijk gezag gedacht Advocaat Kim Beumer

‘Relatie nooit stabiel geweest’

Advocaat Kim Beumer bestrijdt dat Vaes het ouderlijk gezag van haar toenmalige vriend destijds ‘weigerde’. ,,Ze hebben er na de geboorte gewoon niet aan gedacht dat dat moest. Toen het later wel ter sprake kwam, zei zij: laten we dan meteen alles goed regelen, dus ook dat zij bij hem ingeschreven mocht staan. Dat was namelijk niet zo, al woonde ze wel bij hem. Maar dat inschrijven wilde hij niet. Hun relatie is natuurlijk nooit zo stabiel geweest. De bedoeling was dat door te trouwen alles geregeld zou zijn, maar dat is er nooit van gekomen.”

Uiteindelijk crashte de relatie van het showbizzstel op nare wijze: in februari doken beelden op van Lil Kleine die Jaimie mishandelt door met een autodeur tegen haar hoofd te slaan. Overigens gaat het dan niet om het ouderlijk gezag, maar nog ‘slechts’ om een omgangsregeling.

Dat Jaimie Vaes een schikking weigerde, ligt ook genuanceerder, zegt Beumer. ,,Je kunt niet zomaar zeggen: hier heb je de spullen, mag ik dan m'n kind zien. Er moet eerst een normale verstandhouding tussen die twee ontstaan. Jaimie realiseert zich heus ook dat het goed is als een kind z'n vader ziet, maar er is nogal wat gebeurd tussen die twee. Hij wordt tenslotte verdacht van mishandeling van haar. Eerst moet het vertrouwen worden hersteld.”

De rechter heeft beide partijen tot 30 november de tijd gegeven om er onderling uit te komen. Anders volgt er 4 januari een vonnis over de spullen. 17 januari dient dat de rechtszaak over de omgangsregeling rond hun zoontje.