Waarom liet Máxima haar beeldschone kroningsjurk 40 centimeter inkorten?

Koning ‘zweepte gezin op’ om naar wereldti­tel­ra­ce Max Verstappen te kijken: ‘Was in staat weg te lopen’

Koning Willem-Alexander had zijn dochters eind 2021 ‘opgezweept’ om naar de race om de wereldtitel in de Formule 1 te kijken. Toen het in Abu Dhabi bijna misliep voor Max Verstappen wilde de vorst eigenlijk weglopen bij de televisie. ,,Gelukkig heb ik dat niet gedaan’’, vertelt Willem-Alexander in zijn podcastserie Door de ogen van de koning aan Edwin Evers.