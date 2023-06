Waarom miljoenen mensen uitkijken naar een ‘gruwelijke gebeurtenis’ in dit bos

Acteur Masterson van That '70s Show in gevangenis na veroorde­ling voor twee verkrach­tin­gen

Acteur Danny Masterson is woensdag in de rechtbank van Los Angeles schuldig bevonden aan twee aanklachten van verkrachting. Over de derde aanklacht van verkrachting kon de jury het volgens Amerikaanse media niet eens worden. De That ‘70s Show-acteur riskeert een gevangenisstraf van dertig jaar.