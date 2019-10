Waarom Netflix-serie Criminal een echte aanrader is

Dit is de tekening die Kees Momma maakte van de Johan Cruijff ArenA

12:28 De bekende autistische kunstenaar Kees Momma toonde gisteravond in De Wereld Draait Door zijn levensechte tekening van de Johan Cruijff ArenA. ,,Al die duizenden zitjes. Om alles op papier te krijgen is zo extreem moeilijk, dat is onbeschrijfelijk zo moeilijk.”