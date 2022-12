Waarom Suzan (van Freek) Viva la Vida op 1 zet en beluister het Beierse origineel van deze hit van Herman van Veen

Hollands glorie

1225. Herman van Veen - Hilversum III (vandaag op de radio tussen 13.00 en 14.00 uur)

Heb je wel eens gehoord van Haindling? Waarschijnlijk niet. Het is een Beiers bandje, dat zingt in het dialect. in Duitsland. Lang scho nimmer g’sehn heet het liedje uit 1984 dat je op Spotify kunt opzoeken en onmiddellijk zult herkennen als dat liedje van Herman van Veen. Die zong de tekst die Willem Wilmink schreef, over de dominantie van popmuziek in de maatschappij. In hetzelfde jaar, 1984, scoorde Van Veen er een top 10-hit mee in de Nederlandse Top 40. In 2020 bracht Haindling nog een reggaeversie uit van het origineel, maar die kun je gerust links laten liggen.