Waarom Voice-Pleun nauwelijks meer zong: ‘Laat je geen kant in pushen’

Pleun won de RTL-talentenjacht in 2016, maar wist daarna geen hits te scoren zoals voorganger Maan de Steenwinkel. Ze timmerde nog wel enigszins aan de weg als influencer, bijvoorbeeld met haar boodschap om van je lichaam te houden ongeacht je maten. Vandaag doet ze tegenover haar ruim 109.000 volgers uit de doeken waarom ze de afgelopen jaren nauwelijks zong. ‘Twee jaar geleden (anderhalf jaar na het winnen van The Voice ) heb ik de keuze gemaakt om terug te gaan naar school’, schrijft ze. ‘Ik vond het niet leuk, want ik wilde zingen. Maar ik wilde ook een diploma. Toen ik eenmaal uit de The Voice -achtbaan kwam en het na anderhalf jaar van optredens wat rustiger kreeg, hakte ik de knoop door. Ik startte weer van vooraf aan op de school waar ik ooit als 16-jarig meisje binnenliep.’

Motivatie

Ze volgde een versneld traject van de opleiding Marketing, communicatie en evenementenorganisatie, waarvan het einde nu in zicht is. ‘Het geeft me rust en voldoening om dadelijk een diploma in the pocket te hebben, maar ik kan niet wachten om weer te gaan zingen. Want daar heb ik het uiteindelijk voor gedaan.’



Waarom dan toch terug naar school? ‘Ik heb een goede basis waar ik op terug kan vallen als dat nodig is, maar heb daarnaast een shitload aan motivatie om weer te gaan zingen. Ik heb het gemist. Laat je nooit een kant in pushen die anderen van je verwachten, maar creëer je eigen doelen.’



Het regent onder haar openhartige bericht reacties vol lof van bekende en onbekende fans. ‘Lekker bezig, ouwe rockster’, schrijft zangeres Coosje Smid bijvoorbeeld. ‘Wat goed van je zeg!’ voegt oud-miss Zoey Ivory toe.