Waarom wij massaal zo graag keken naar De Wereld Draait Door

Een kant en klaar-recept voor een goede talkshow bestaat niet, daarvan is Bert van der Veer heilig overtuigd. De voormalig regisseur en zenderbaas van RTL 4 herinnert zich het telefoontje van RTL Plus, de Duitse tak, nog goed. Het was in de hoogtijdagen van de talkshow Barend & Van Dorp, met Jan Mulder als sidekick. ,,De vraag was: ‘Wat moeten we doen om ook zo’n succesvolle talkshow te krijgen?’. Mijn antwoord: zet twee lelijke mannen aan de kop van een tafel en daarnaast een oud-profvoetballer met een grote mond’.’’