Wahib treft regeling met jongen die geslachtsdeel toonde: ‘Bro, sorry voor wat ik heb gedaan’

Acteur en rapper Bilal Wahib (22) heeft op televisie nogmaals zijn excuses aangeboden aan de 12-jarige jongen die hij in maart van dit jaar overhaalde zijn geslachtsdeel te laten zien in een livestream op Instagram. Hij deed dat in het programma Op1 . ‘Ik heb met de ouders van de jongen gesproken. Ik wil ze nog een keer mijn excuses aanbieden. Bro, ik hou van jou.’

Over het gesprek met de ouders van de jongen, het kind zelf had Wahib niet gesproken, kon hij verder niet veel uitweiden. ,,We zijn tot een regeling gekomen. Mijn advocaat was erbij. Dat is eigenlijk alles wat ik kan zeggen. Zijn ouders zeggen dat hun zoon er nog wel last van heeft. Maar ik wil tegen alle jongens zeggen die iets tegen hem zeggen, dat het mijn schuld is. Als hij met mij wil praten, kan dat altijd. Bro, ik hou van jou. Sorry voor wat ik heb gedaan.’’

‘Piemel laten zien’

Het incident had plaats in de tweede helft van maart van dit jaar. In een livestream op Instagram vroegen Mocro Maffia-acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud een 12-jarige jongen of hij zijn geslachtsdeel kan laten zien. Wahib, ook doorgebroken als rapper, gooit er nog een schep bovenop door te stellen: ,,Wollah, als jij je piemel kan laten zien, nu 17 doezoe (17.000 euro, red.). Hier, voor jou.”

De jongen gaat daarop overstag, trekt zijn broek naar beneden en zijn geslacht komt in beeld, tot grote hilariteit van de twee acteurs. Wahib laat weten dat de jongen in zijn grap is getuind: ‘Weet je wat die hele tori is bro. Je hebt je piemel niet laten zien, bro. Je piemel kan toch niet kijken?’

Op sociale media spraken veel mensen hun afschuw uit over het incident. Een dag later wordt Wahib door de politie verhoord, stopt platenlabel Top Notch alle werkzaamheden rond hem, maakt BNNVara een einde aan zijn presentatieklus bij de omroep en wordt zijn Edison voor beste nieuwkomer teruggetrokken. Ook besloten radiozenders zijn muziek niet langer te draaien. Bovendien kreeg hij samen met Ahammoud een levenslange ban op Instagram. De maatschappelijke ophef is groot.

‘Harde klap’

,,Toen ik het deed wist ik niet dat ik fout zat. Toen zag ik alle berichten op social media en kreeg ik een harde klap en dacht: wat ben ik aan het doen. Het was een domme manier van humor hebben. Toen realiseerde ik me pas hoe fout ik zat. Ik heb die nachten niet goed geslapen of bijna niet.’’

De acteur vertelt geëmotioneerd hoe hij alles om zich heen zag instorten: zijn moeder, die jongen. ,,Mijn moeder moest gewoon huilen, daar komt het op neer. Ik heb mijn moeder heel lang niet zien huilen. Ik kon niks zeggen. Ze was heel boos, mijn vader ook. Maar ik blijf haar kind’’, zegt hij, op dat moment met tranen in zijn ogen.

Een gesprek met een psycholoog probeerde hij, maar liep niet naar wens. ,,Sindsdien praat ik veel met vrienden, dat helpt.’’

Lees door onder de tweet.

Kinderporno

De acteur, vooral bekend van de serie Mocro Maffia, wordt verdacht van het verspreiden van kinderporno. Wahib liet na het voorval via zijn advocaat weten ‘vreselijk veel spijt’ van zijn ‘onbezonnen, totaal misplaatste grap’ te hebben.

Na het incident zou Wahib al eens aanschuiven in de talkshow van Beau van Erven Dorens, maar dat ging toen toch niet door. Het slachtoffer en zijn ouders gaven toen aan dat niet te zien zitten. Nu zou dat wel mogen, aldus de rapper. ,,Dat staat in die regeling.’’

Pas afgelopen week draaide 3FM voor het eerst weer een nummer van Bilal Wahib. De rapper/acteur is binnenkort ook weer in de bioscopen te zien. Hij speelt een rol in Meskina, een nieuwe film met Maryam Hassouni en Soundos el Ahmadi.