Walter uit B&B Vol Liefde over beschuldigingen al relatie te hebben: ‘Kende Annemiek al langer’

Walter Spangenberg, bekend van het derde seizoen van B&B vol liefde , heeft zijn liefdesgeluk gevonden bij Annemiek, zo maakte hij in de reünie-uitzending bekend. De vrouw in kwestie deed niet mee met het datingprogramma. Sterker nog: er zijn mensen die denken dat hij stiekem al voor de opnames met haar samen was.

Tijdens de reünie was Walter dolgelukkig dat hij eindelijk bekend kon maken zijn grote liefde te hebben gevonden. Op zijn Instagrampagina deelde Walter een video met het heugelijke nieuws dat hij en Annemiek samen zijn. Onder de video reageerde Alexandra, een van de B&B vol liefde-kandidaten die destijds niet erg gezellig het erf van Walter verliet: ‘Haha ja duurde lang! Vanaf december 22 geheim houden. De waarheid komt altijd uit’, schrijft ze.

De reactie is inmiddels niet meer te lezen, maar heeft er wel voor gezorgd dat de geruchtenmolen op volle toeren is gaan draaien bij kijkers, die denken dat de twee al voor de opnames een relatie hadden. Dat komt niet uit de lucht vallen: door een Facebookbericht is inmiddels bekend dat de twee elkaar al begin april kenden. Een andere medewerker schreef destijds over de B&B: ‘Het seizoen is geopend. Deze week met Annemiek gewerkt aan de blokhut.’

Vriendschappelijke band

In een poging duidelijkheid te scheppen zette Walter een video op Instagram waarin hij de hele situatie uitlegt. ,,Ik kreeg heel veel berichtjes over dat Annemiek en ik samen zijn”, begint hij zijn video. ,,Er zijn ook mensen die zeggen: ‘Goh, ik heb jullie al samen eerder gezien.’ Dat klopt”, geeft Walter toe. Vervolgens legt de B&B-eigenaar uit dat de twee al langer een vriendschappelijke band hebben. ,,Annemiek en ik kunnen het heel goed met elkaar vinden. We hebben leuke dingen gedaan. We zijn goed bevriend geweest.”

Volgens Walter bleef het daarbij. ,,Voor mij is een vaste relatie als je naar elkaar uitspreekt dat je voor langere tijd dingen samen wil ontdekken en zegt: ‘Ik wil samen oud worden.’ Dat hebben we nu gedaan en dat voelt heel erg fijn.” In de maanden na de opnames van het programma hebben Walter en Annemiek elkaar verder ontdekt, laat hij weten. ,,Dat voelt zo fijn. Dus, ja. We kenden elkaar al eerder. Nu zijn we samen.”

RTL was nog niet in staat te reageren.

