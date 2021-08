Was Jack nou gewoon een narcistische eikel of was het de alzheimer?

Filmrecensie Komedie Niks vreemds aan is een swingers­avond vol ongemak

18 augustus ​Deze ‘sexy’ ensemblekomedie met Letse wortels maakt er op lichtvoetige wijze een punt van het thema swingers als doodgewoon te bestempelen. Het scenario, eerder ook in Russische en Estlandse versies verschenen, levert op diverse niveau’s vooral ongemak op. Nienke Römer, verantwoordelijk voor de Nederlandstalige scenario-adaptatie, kon niet voorkomen dat de voor een Oost-Europese markt wellicht grappige of gewaagde situatieschetsen in onze nuchtere Nederlandse setting veelal doodslaan. En sexy wordt het nergens.