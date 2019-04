Wat doen de mannen van VI nog bij Talpa?

Ik heb ze hoog zitten, de mannen van het tv-programma Veronica Inside. Ook al ben ik het heus niet altijd met ze eens, ze vormen een prettig bastion van onafhankelijkheid en nuchterheid in de vaak huichelachtige mediawereld waar mensen niet schromen om elkaar na drie enthousiaste Judaskussen een mes in de rug te steken. Dat ze wel eens doorschieten in hun grappen, vergeef ik ze probleemloos. Hun recht om alles te roepen wat ze denken, hoe politiek incorrect ook, zal ik tot mijn laatste snik verdedigen.



Dat gezegd hebbende maak ik me een beetje zorgen om de heren Genee, Gijp en Derksen. Niet zozeer vanwege henzelf, maar wel voor het bedrijf waar ze sinds een jaartje voor werken. Talpa van John de Mol begint erg enge trekjes te krijgen als het gaat om censuur en schroomt niet om alles uit de kast te halen om zijn medewerkers monddood te maken. Zodra er iets gebeurt dat pr-technisch niet handig is voor het bedrijf – ik noem de inmiddels beruchte opmerking van Giel Beelen op Radio Veronica over Michael Jackson – gaat er een oekaze van hogerhand uit dat de eigen programma’s er vooral niet over mogen berichten.