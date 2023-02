Wat doet dat hakenkruis op het schip van Juliana en Bernhard?

Het is een opmerkelijk beeld in de Videoland-documentaire over prins Bernhard , die sinds vandaag online staat: het net getrouwde prinselijk paar, dat in 1937 op de Piet Hein vaart. En dan doemt achter de prins plots een vlag met een hakenkruis op. Hoe zit dat?

In de Videoland-documentaire Prins Bernhard wordt ruim gebruik gemaakt van beelden uit het privé-archief van de Oranjes, zoals van het varen op de Piet Hein. Dat jacht ontvingen prinses Juliana en prins Bernhard in 1937 als huwelijkscadeau van de Nederlandse bevolking. Heel even zien kijkers een rode vlag met een zwart hakenkruis op het koninklijke jacht wapperen.

Lees ook Play Docu vertelt pijlsnel het verhaal van prins Bernhard: van een sluwe tip aan de pers tot ontbijten met bier

Kennelijk voer de Piet Hein tijdens het maken van deze opnamen in Duitse wateren. En dan wordt, volgens protocollaire afspraken, de vlag van dat land als zogeheten beleefdheidsvlag gehesen, bevestigt voorzitter Davied van Berlo van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde. ,,En in die jaren was de rode vlag met het zwarte hakenkruis nu eenmaal de nationale vlag van Duitsland’’, vult Van Berlo aan.

Nadat Adolf Hitler in 1933 de macht greep in Duitsland, wisselden de nazi's de zwart-rood-gele vlag - die we nu ook weer kennen als vlag van Duitsland - in voor het exemplaar met het hakenkruis. Eind jaren 30 stond Nederland nog neutraal tegenover Duitsland en het nazi-regime.

Op de site van de Koninklijke Nederlandsche Zeil & Roeivereeniging (KNZRV) wordt de vlagetiquette omschreven. ,,Een beleefdheidsvlag (Courtesy Flag) is niet anders dan een kleine rechthoekige nationale vlag van het land dat men bezoekt. De afmetingen zijn in de hijs ongeveer 3 procent van de scheepslengte van een jacht en aangezien deze vlag vaak ‘zuinig’ uitvalt, moet voor de hijs toch minimaal 30 centimeter worden genomen’’, meldt de vereniging. En ook: ,,De beleefdheidsvlag wordt gevoerd bij aankomst in de territoriale wateren of desgewenst iets eerder, respectievelijk bij vertrek iets later, van het te bezoeken land.’’

Volledig scherm Koningin Juliana en prins Bernhard, in 1948 in Arnhem. © ANP

Hitler en zijn medestanders pasten na hun machtsgreep niet alleen de Duitse vlag aan, maar ook het volkslied. Dat werd het eerste couplet van het Horst Wessel-lied, in combinatie met het zogeheten Deutschlandlied. Bij het huwelijk van haar dochter prinses Juliana met de Duitser Bernhard, stond koningin Wilhelmina er begin 1937 op dit lied ten gehore te brengen op het galaconcert voor het bruidspaar, twee dagen voor de huwelijksvoltrekking in Den Haag. Hofdirigent Peter van Anrooy weigerde dit te doen en werd prompt ontslagen. Kapitein Walther de Boer nam het dirigentenstokje over. Tijdens het Horst Wessel-lied brachten meerdere aanwezigen de Hitler-groet.

In de Videoland-documentaire is op de privé-beelden ook een afwijkende Nederlandse vlag te zien op het achtersteven van de Piet Hein, met een gekroonde letter W in een blauw veld. Volgens de KNZRV is het gebruik van die vlag louter voorbehouden aan leden van die vereniging, besloot koning Willem II in 1852.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over het Koninklijk Huis: