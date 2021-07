Wat een lafbekken bij RTL Boulevard. Of toch niet?

‘RTL Boulevard cancelt zijn uitzending want er waren plannen om met een raketwerper op de studio te schieten.’ Normaal gesproken had ik wel geweten welke grapjes ik over dat totaal absurde nieuws zou maken. Heeft Leco toevallig verkeerde scrubtips gegeven en zit er iemand al dagen met een schrijnend gezicht in de gevangenis? Is de cheesecake van Miljuschka op de darmen geslagen? Of heeft er toevallig iemand aanstoot aan genomen dat Nikkie Plessen het rugdecolleté deze zomer heilig verklaarde? Kom op jongens, we hebben het over RTL Boulevard, onschuldiger wordt het niet op de Nederlandse televisie.