Wát een slotscene bij Expeditie Robinson: ‘Deze zag ik echt niet aankomen’

HELD

Wát een slotscene en wát een baas, die Niels Oosthoek. Toen de sensationele beslissing op de Eilandraad was gevallen, keek de verbouwereerde Iliass Ojja schuin naar boven, pakten Ferry Weertman en April Darby opgelucht elkaars hand en spatte het ongeloof uit de ogen van Devrim Aslan. Niet Ferry, maar hij – Devrim, de quizmaster – kon vertrekken. Een zinderende apotheose met dank aan.... Niels, dé architect. ,,Er lag een plan klaar om Ferry te elimineren, maar ik ben van gedachten veranderd”, verklaarde Niels. Devrim had zich de laatste tijd als de slechterik in het sprookje van Robinson ontpopt. ‘Gargamel’, zo noemde Iliass de sluwe Devrim, die expres, zo zei hij zelf, niets had uitvoerd om zijn krachten te sparen. Maar de Gargamel van Robinson kreeg een koekje van eigen smurf. De uitleg van Niels: Waar Ferry wel bijdragen had geleverd in het kamp en bij de proeven, had hij Devrim ‘vanaf de eerste minuut vervelende dingen zien doen’. Plus: ,,Problemen gezocht bij Dennis en April en toen ik hem hoorde zeggen dat niets doen zijn tactiek was, dacht ik: oké, nu is het mijn tactiek om de quizmaster te pakken.” Devrim reageerde sportief. ,,Tof gespeeld. Gepakt op mijn eigen tactiek.” En Iliass stamelde: ,,Deze heb ik écht niet zien aankomen.”

HONGER

Volledig scherm Mike Weerts in actie © RTL 4

Thijs Boermans en Niek Roozen, ze aten mieren. Even pletten, of meteen doorslikken. Dzifa vond het maar niks. Gemiereneuk? Mwoah, je moet ervan houden, dat gekrioel in je mond. Ik las dat er wereldwijd ruim 1.900 insectensoorten zijn die je kunt eten. Van sprinkhanen en wespen tot kevers en kakkerlakken. Ik dacht terug aan die scene uit Papillon, die oude film (naar het boek), waarin een gevangene (een glansrol voor acteur Steve McQueen) zich in de isoleercel in leven houdt door insecten te eten. Als hij herstelt in het gevangenisziekenhuis en net ‘normaal’ heeft gegeten, ziet hij een sprinkhaan in het raamkozijn. Neemt hij dat extra hapje? Zeer benieuwd wat Thijs en Niek bij terugkomst in Nederland als eerste dachten toen zij een stel mieren zagen lopen...

Volledig scherm De acteur Steve McQueen in de film Papillon met links de sprinkhaan © still

HARTZEER

Het was mooi om te zien hoe Mike Weerts op de (9de) verjaardag van zijn zoon Thies een cadeau (in gepakt in een blad) kreeg van Niek en uitgerekend Mike de winnende kogel door het gat katapulteerde na een sensationele comeback. De acteur schreeuwde het uit en liet de tranen de vrije loop. ,,Deze was voor Thies", klonk het. Het was een aflevering met veel emotie. Waarin Dennis Wilt aan Chatilla van Grinsven openhartig vertelde over zijn gehandicapte zoon Nout die maar drie jaar mocht worden. In 2017 zat ik tegenover Dennis in de kantine van RTL, zijn vorige werkgever. Een interview dat ik nooit meer ben vergeten. Het ging over zijn dochter Jolijn, die twee jaar na het overlijden van Nout werd getroffen door acute leukemie. Godzijdank kwam ze er bovenop, maar hoeveel leed kan een mens hebben? Het is waarom Expeditie Robinson mij zo aantrekt: het natuurschoon, de proeven, het konkelen, de strijd richting de finale, maar zeker ook de persoonlijke verhalen.

Volledig scherm Dennis Wilt en Chatilla van Grinsven op het eiland © RTL 4

Reageren: expeditiejansen@ad.nl

Meer Expeditie Robinson? Duik hier in het dossier Expeditie Jansen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: