Wat gebeurt er met de laatste twee corgi’s van Queen Elizabeth?

Naast kroon gaan ook bezittin­gen Queen over naar Charles

Het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II betekent niet alleen dat de Britse kroon overgaat naar haar zoon Charles. Ook erft hij het vermogen van zijn moeder. Een groot deel van het vermogen is in handen van een entiteit die te boek staat als The Royal Firm, dat onder andere het vastgoed beheert. Deze is goed voor zo’n 28 miljard euro. Deze eigendommen kunnen nagenoeg niet worden verkocht of geveild. De persoonlijke bezittingen van de Queen worden geschat tussen de 500 miljoen en 600 miljoen euro.

10 september